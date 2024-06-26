وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارىء الصحية

متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارىء الصحية لـ٢٦ حزيران ٢٠٢٤، وقد تم تسجيل 1801 اصابة، 435 منها وفيات.