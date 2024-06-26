أمن الدولة في الشمال تتابع عمليّات إخلاء القرى من النازحين السوريّين

دَهم مكتب المنية الضنية في أمن الدّولة، عدداً من المخازن التي يقطنها سوريّون بطريقة غير شرعيّة في منطقة البدّاوي، بعد إنذارهم بالإخلاء منذ مدّة.



وقد سلّم 8 منها إلى أصحابها بعد إخلائها، وخَتَم 3 منها بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء.