أمن الدولة تلقي القبض على مطلوب بحقه ١٢ مذكرة توقيف

أوقفت دورية من أمن الدولة - شعبة الخدمة والمعلومات (خ. ع. ع.) المطلوب بأكثر من ١٢ مذكرة توقيف، وبحقه أكثر من ٧ خلاصات أحكام، تتراوح بين ٧ و٢٠ سنة سجن.وفي التفاصيل, تفاقمت عمليات النصب والتزوير التي يقوم بها (خ. ع.)، وتوافرت معلومات لأمن الدولة عن تحضيره لعملية نصب ضخمة تختص بنقل ملكية أحد العقارات في جبل لبنان وبيعه عن طريق التزوير. وبعد الرصد، أوقفته دورية من أمن الدولة، بعد أخذ إشارة القضاء، وأحيل إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى بحقه.