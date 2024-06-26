تدابير سير في محيط السفارة الأميركية في عوكر اليوم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية، سيقام حفل في مبنى السفارة الأميركية - عوكر اعتبارًا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 20:00 من تاريخ اليوم.



لذلك، سيتم تحويل السير من أمام أفران "وودن بكري" - عوكر نزولًا باتجاه ضبية اعتبارًا من الساعة 16:00 وحتى الانتهاء، ويبقى السير مفتوحًا صعودًا من ساحة عوكر باتجاه افران "وودن بكري".



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الامن الداخلي ارشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.