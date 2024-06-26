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"الريجي" ضبطت كميات من المعسل المزور شمالًا
أمن وقضاء
2024-06-26 | 10:38
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"الريجي" ضبطت كميات من المعسل المزور شمالًا
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب.
واعلنت في بيان انها ضبطت كميات من المعسل المزور والسيجارة الالكترونية Vape، بنتيجة عمليات دهم في منطقة ضهر العين وراس مسقا في الشمال.
وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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