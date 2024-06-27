قوى الامن: توقيف مطلوب بسرقة دراجات آليّة وتعاطي مخدّرات في الجناح

أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّه في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها، للحدّ من عمليّات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة تلك العمليّات في مناطق بعبدا وعاريّا والكحّالة ينفّذها شخصٌ مجهول الهويّة، كثّفت قطعاتها جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّته وتوقيفه، خصوصًا بعد أن انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعيّ توثّق تنفيذه عمليات سرقة دراجات.



وأثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة في الكحّالة، حاول عناصر شرطة البلديّة توقيفه لكنه تمكّن من الفرار تاركا درّاجته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويدعى:

- ف. ص. (من مواليد عام 1995، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة دراجات آليّة وتعاطي مخدّرات.



وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة الجناح حيث أوقفته.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".