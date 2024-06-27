أمن الدولة تواصل إخلاء النازحين وختم بيوتهم بالشمع الأحمر

دهمت قوة من أمن الدولة في الشمال، تجمعات سكنية في بلدة رشعين - زغرتا، تضمّ عدداً من السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وقامت بختم الشقق التي يشغلونها بالشمع الأحمر، وقد بلغ عددها حوالي ٢٠ شقة، بعد أن تم إخلاؤها من قاطنيها.