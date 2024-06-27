لتسببها بحالات تسمم... "الصحة" تقفل باتيسري في كليمنصو بالشمع الأحمر

أعلنت وزارة الصحة العامة انها "اقفلت باتيسري Better from Scratch في كليمنصو بالشمع الأحمر بقرار من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، بعدما تأكد للوزارة أن سبب تسجيل أكثر من حالة تسمم في إحدى مستشفيات العاصمة يعود إلى تناول حلويات من الباتيسري. وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة.ولفتت الوزارة في بيان، لى أن فريق من المراقبين الصحيين، وإثر بلاغات عن حالات تسمم بباكتيريا السلمونيللا، كان قد قام بالتحقيق فتبين أن الوجبة المشتركة للمصابين كانت تناول حلويات من الباتيسري المذكورة.وأشارت الى أنه لدى الكشف على الباتيسري تبين أنها تحتوي على مواد لتصنيع الحلويات منتهية الصلاحية منذ عام 2021 قبل ثلاث سنوات (مرفقة الصور) كما أن الباتيسري غيرمرخصة، ما حتم قرار الإقفال بالشمع الأحمر.واعادت وزارة الصحة العامة التشديد على ضرورة الإلتزام بالشروط الصحية والقانونية في موضوع سلامة الغذاء، والتي يجب إيلاؤها من قبل المعنيين أهمية إضافية في ظل موجة الحر الحالية وعوامل تغير الطقس.وأكدت ألا تساهل مع المخالفين في هذا الموضوع على الإطلاق بل إن الإجراءات الصارمة ستتواصل بحقهم حفظا للسلامة العامة.