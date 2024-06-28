تعميم صورة المفقودة هيام عمّار نجم...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، هيام عمّار نجم (من مواليد عام 2005، سوريّة) التي غادرت، بتاريخ 27-2-2024، منزلها الكائن في محلّة القبّة -طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.