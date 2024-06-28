عند حاجز ضهر البيدر.. توقيف شخصين مشتبه بهما بجرم مخدّرات

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك البقاع - بيروت في تمام السّاعة 23،30 من تاريخ 27-06-2024، كل من:



-ر. ا. (من مواليد عام 1987، سوري الجنسية)

-و. م. (من مواليد عام 1999، لبناني)



على متن سيارة نوع "هيونداي i10". وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:



-35 غ من مادة حشيشة الكيف.

-22 حبة كبتاغون.

-4 غ من مادة "كريستال كوكايين".



وأودعا مع السيارة والمضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء.