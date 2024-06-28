بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء

وجهت بلدية زغرتا - اهدن إنذارًا أخيرًا مع القوى الأمنية لتجمعات النازحين في نطاقها الجغرافي والبلدي ليتم الإخلاء بحسب المهل القانونية.



ويذكر أن التجمعات والمخيمات التي جرى توجيه الانذارات لها بضرورة الاخلاء قبل اقفالها بالشمع الاحمر هي سبعة، وقد تم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وأمن الدولة.