الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نفّذ عمليات سلب أشخاص بطريقة احتيالية...قوى الأمن تذكّر: لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة

أمن وقضاء
2024-06-29 | 04:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نفّذ عمليات سلب أشخاص بطريقة احتيالية...قوى الأمن تذكّر: لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نفّذ عمليات سلب أشخاص بطريقة احتيالية...قوى الأمن تذكّر: لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بتنفيذ عمليّات سلب تطال أشخاصاً، بعد استدراجهم بطريقة احتياليّة، عبر ايهامهم ببيع دولار مجمّد او عملات رقمية.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ع. ن. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بقضايا مخدّرات ومقاومة رجال السّلطة، إضافةً إلى تحديد هويّة شريكٍ له -أوقف سابقًا من قبل الشعبة.

بتاريخ 20-6-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف (ع. ن.) بالجرم المشهود، أثناء محاولته سلب مبلغ /2000/ دولار أميركي من أحد الأشخاص في محلّة فرن الشّبّاك، بعد رش مادّة رذاذ الفلفل على وجهه، ومحاولة شهر مسدّس حربي باتّجاهه. وبتفتيشه ضُبِطَ بحوزته: مسدّس حربي مع ممشط و/3/ طلقات صالحة للاستعمال، قطعة من حشيشة الكيف، عبوة تحتوي على رذاذ الفلفل، ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة اشتراكه مع آخر بتنفيذ عمليّات سلب أشخاص بعد استدراجهم بطريقة احتياليّة وتقاسم المبالغ الماليّة المسلوبة مناصفةً. وأنّه أثناء توقيفه كان بصدد سلب شخص بعد ان استدرجه وأوهمه بشراء عملة رقميّة منه. كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تذكّر هذه المديرية العامة أنه لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة، وإنّ الهدف من إطلاق هذه المناورات الاحتيالية هو لتسهيل عمليات ترويج دولارات مزيّفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيّفة في أثناء عملية التسلّم والتسليم.
            

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

عمليات

أشخاص

بطريقة

احتيالية...قوى

الأمن

تذكّر:

الواقع

دولارات

مجمدة

بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-06-25

عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة بطريقة احتيالية... "المعلومات" كشفت هويات أفرادها وأوقفت الرأس المدبّر

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-12

أقدم على عمليات سرقة بطريقة احتيالية داخل التاكسي... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-26

غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا ضرورة تغيير "الواقع الأمني" على حدود إسرائيل مع لبنان والتعاون في وجه الطموحات النووية الإيرانية

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-15

قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:16

بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء

LBCI
أمن وقضاء
11:06

عند حاجز ضهر البيدر.. توقيف شخصين مشتبه بهما بجرم مخدّرات

LBCI
أمن وقضاء
09:42

تعميم صورة المفقودة هيام عمّار نجم...

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-27

لتسببها بحالات تسمم... "الصحة" تقفل باتيسري في كليمنصو بالشمع الأحمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:57

مهرجانات بيبلوس الدولية... رسالة إصرار وصمود في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-04-06

بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-27

في مشهد صادم... شاهدوا مباراة كوبا أميركا بجوار نعش مفتوح في جنازة أحد أقاربهم! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-05-25

القيادة المركزية الأميركية: أمواج عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأميركية في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:33

الحلبي للـLBCI: سبب تأخر وصول الامتحانات خطأ في مادة الكيمياء

LBCI
أخبار لبنان
02:48

ميقاتي في جولة تفقدية في الجنوب: نحن في حالة حرب والتهديدات الإسرائيلية نوع من الحرب النفسية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً

LBCI
أخبار دولية
14:04

بايدن يؤكد عزمه على خوض السباق الرئاسي: أعلم كيفية القيام بهذه المهمة

LBCI
رياضة
13:50

في كرة السلة الأميركية... حلم Lebron James يتحقق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بكركي وإهدن تستعدان لاحتفالي تطويب البطريرك الدويهي وقداس الشكر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

سيناريو المنطقة العازلة في الجنوب لم ينجح رغم حجم الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عشية الإمتحانات الرسمية… إليكم التحضيرات في وزارة التربية ورسالة إلى الطلاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إجراءات ميدانية إسرائيلية جديدة وقصور في الإستعدادات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:31

وزير التربية للـLBCI عن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز: عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي

LBCI
خبر عاجل
08:43

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة

LBCI
منوعات
16:44

كيم كارداشيان بالبيكيني على متن يخت ضخم في اليونان... من كان برفقتها؟ (صور)

LBCI
صحة وتغذية
10:40

علامات "غير عادية" تدّل على الإصابة بسرطان القولون... احذروا منها!

LBCI
منوعات
10:25

بكلمات مؤثرة... الملكة رانيا تُعايد ابنها في أحدث صورة مع زوجته الحامل (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً

LBCI
صحف اليوم
00:52

"قوة الرضوان" لم تشارك بعد في الحرب الدائرة بالجنوب (الانباء الكويتية)

LBCI
منوعات
14:16

صورة نادرة لكيت ميدلتون والأمير ويليام تبصر النور... التُقطت قبل إعلان علاقتهما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More