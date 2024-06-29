الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نفّذ عمليات سلب أشخاص بطريقة احتيالية...قوى الأمن تذكّر: لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة
أمن وقضاء
2024-06-29 | 04:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نفّذ عمليات سلب أشخاص بطريقة احتيالية...قوى الأمن تذكّر: لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بتنفيذ عمليّات سلب تطال أشخاصاً، بعد استدراجهم بطريقة احتياليّة، عبر ايهامهم ببيع دولار مجمّد او عملات رقمية.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ع. ن. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بقضايا مخدّرات ومقاومة رجال السّلطة، إضافةً إلى تحديد هويّة شريكٍ له -أوقف سابقًا من قبل الشعبة.
بتاريخ 20-6-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف (ع. ن.) بالجرم المشهود، أثناء محاولته سلب مبلغ /2000/ دولار أميركي من أحد الأشخاص في محلّة فرن الشّبّاك، بعد رش مادّة رذاذ الفلفل على وجهه، ومحاولة شهر مسدّس حربي باتّجاهه. وبتفتيشه ضُبِطَ بحوزته: مسدّس حربي مع ممشط و/3/ طلقات صالحة للاستعمال، قطعة من حشيشة الكيف، عبوة تحتوي على رذاذ الفلفل، ومبلغ مالي.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة اشتراكه مع آخر بتنفيذ عمليّات سلب أشخاص بعد استدراجهم بطريقة احتياليّة وتقاسم المبالغ الماليّة المسلوبة مناصفةً. وأنّه أثناء توقيفه كان بصدد سلب شخص بعد ان استدرجه وأوهمه بشراء عملة رقميّة منه. كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تذكّر هذه المديرية العامة أنه لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة، وإنّ الهدف من إطلاق هذه المناورات الاحتيالية هو لتسهيل عمليات ترويج دولارات مزيّفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيّفة في أثناء عملية التسلّم والتسليم.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
عمليات
أشخاص
بطريقة
احتيالية...قوى
الأمن
تذكّر:
الواقع
دولارات
مجمدة
بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-06-25
عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة بطريقة احتيالية... "المعلومات" كشفت هويات أفرادها وأوقفت الرأس المدبّر
أمن وقضاء
2024-06-25
عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة بطريقة احتيالية... "المعلومات" كشفت هويات أفرادها وأوقفت الرأس المدبّر
0
أمن وقضاء
2024-05-12
أقدم على عمليات سرقة بطريقة احتيالية داخل التاكسي... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2024-05-12
أقدم على عمليات سرقة بطريقة احتيالية داخل التاكسي... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
آخر الأخبار
2024-06-26
غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا ضرورة تغيير "الواقع الأمني" على حدود إسرائيل مع لبنان والتعاون في وجه الطموحات النووية الإيرانية
آخر الأخبار
2024-06-26
غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي بحثا ضرورة تغيير "الواقع الأمني" على حدود إسرائيل مع لبنان والتعاون في وجه الطموحات النووية الإيرانية
0
أمن وقضاء
2024-06-15
قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات
أمن وقضاء
2024-06-15
قوى الأمن تُعمّم صورة موقوف حاول سرقة خاتم بطريقة احتياليّة من محل للمجوهرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:16
بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
أمن وقضاء
11:16
بلدية زغرتا - إهدن وجهت إنذارًا أخيرًا للنازحين بضرورة الإخلاء
0
أمن وقضاء
11:06
عند حاجز ضهر البيدر.. توقيف شخصين مشتبه بهما بجرم مخدّرات
أمن وقضاء
11:06
عند حاجز ضهر البيدر.. توقيف شخصين مشتبه بهما بجرم مخدّرات
0
أمن وقضاء
09:42
تعميم صورة المفقودة هيام عمّار نجم...
أمن وقضاء
09:42
تعميم صورة المفقودة هيام عمّار نجم...
0
أمن وقضاء
2024-06-27
لتسببها بحالات تسمم... "الصحة" تقفل باتيسري في كليمنصو بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2024-06-27
لتسببها بحالات تسمم... "الصحة" تقفل باتيسري في كليمنصو بالشمع الأحمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:57
مهرجانات بيبلوس الدولية... رسالة إصرار وصمود في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة! (صورة)
فنّ
05:57
مهرجانات بيبلوس الدولية... رسالة إصرار وصمود في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة! (صورة)
0
منوعات
2024-04-06
بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-06
بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
0
منوعات
2024-06-27
في مشهد صادم... شاهدوا مباراة كوبا أميركا بجوار نعش مفتوح في جنازة أحد أقاربهم! (فيديو)
منوعات
2024-06-27
في مشهد صادم... شاهدوا مباراة كوبا أميركا بجوار نعش مفتوح في جنازة أحد أقاربهم! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-05-25
القيادة المركزية الأميركية: أمواج عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأميركية في غزة
أخبار دولية
2024-05-25
القيادة المركزية الأميركية: أمواج عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأميركية في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:33
الحلبي للـLBCI: سبب تأخر وصول الامتحانات خطأ في مادة الكيمياء
أخبار لبنان
03:33
الحلبي للـLBCI: سبب تأخر وصول الامتحانات خطأ في مادة الكيمياء
0
أخبار لبنان
02:48
ميقاتي في جولة تفقدية في الجنوب: نحن في حالة حرب والتهديدات الإسرائيلية نوع من الحرب النفسية (فيديو)
أخبار لبنان
02:48
ميقاتي في جولة تفقدية في الجنوب: نحن في حالة حرب والتهديدات الإسرائيلية نوع من الحرب النفسية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً
تقارير نشرة الاخبار
14:09
المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً
0
أخبار دولية
14:04
بايدن يؤكد عزمه على خوض السباق الرئاسي: أعلم كيفية القيام بهذه المهمة
أخبار دولية
14:04
بايدن يؤكد عزمه على خوض السباق الرئاسي: أعلم كيفية القيام بهذه المهمة
0
رياضة
13:50
في كرة السلة الأميركية... حلم Lebron James يتحقق
رياضة
13:50
في كرة السلة الأميركية... حلم Lebron James يتحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بكركي وإهدن تستعدان لاحتفالي تطويب البطريرك الدويهي وقداس الشكر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بكركي وإهدن تستعدان لاحتفالي تطويب البطريرك الدويهي وقداس الشكر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
سيناريو المنطقة العازلة في الجنوب لم ينجح رغم حجم الدمار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
سيناريو المنطقة العازلة في الجنوب لم ينجح رغم حجم الدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عشية الإمتحانات الرسمية… إليكم التحضيرات في وزارة التربية ورسالة إلى الطلاب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عشية الإمتحانات الرسمية… إليكم التحضيرات في وزارة التربية ورسالة إلى الطلاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إجراءات ميدانية إسرائيلية جديدة وقصور في الإستعدادات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إجراءات ميدانية إسرائيلية جديدة وقصور في الإستعدادات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:31
وزير التربية للـLBCI عن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز: عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي
خبر عاجل
03:31
وزير التربية للـLBCI عن سبب تأخر وصول الامتحانات إلى المركز: عند الساعة الرابعة والنصف صباحا وبعد التدقيق تبين أنه حصل خطأ في مادة الكيمياء فاضطر الاساتذة إلى تصحيحها والتلامذة سيحصلون على وقت إضافي
2
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
خبر عاجل
08:43
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل سيارة في المحلة والعمل جار على المعالجة
3
منوعات
16:44
كيم كارداشيان بالبيكيني على متن يخت ضخم في اليونان... من كان برفقتها؟ (صور)
منوعات
16:44
كيم كارداشيان بالبيكيني على متن يخت ضخم في اليونان... من كان برفقتها؟ (صور)
4
صحة وتغذية
10:40
علامات "غير عادية" تدّل على الإصابة بسرطان القولون... احذروا منها!
صحة وتغذية
10:40
علامات "غير عادية" تدّل على الإصابة بسرطان القولون... احذروا منها!
5
منوعات
10:25
بكلمات مؤثرة... الملكة رانيا تُعايد ابنها في أحدث صورة مع زوجته الحامل (صورة)
منوعات
10:25
بكلمات مؤثرة... الملكة رانيا تُعايد ابنها في أحدث صورة مع زوجته الحامل (صورة)
6
تقارير نشرة الاخبار
14:09
المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً
تقارير نشرة الاخبار
14:09
المناظرة الأولى بين بايدن وترامب كارثية.. وكلام عن إستبدال بايدن بمرشح ديمقراطي أصغر سناً
7
صحف اليوم
00:52
"قوة الرضوان" لم تشارك بعد في الحرب الدائرة بالجنوب (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:52
"قوة الرضوان" لم تشارك بعد في الحرب الدائرة بالجنوب (الانباء الكويتية)
8
منوعات
14:16
صورة نادرة لكيت ميدلتون والأمير ويليام تبصر النور... التُقطت قبل إعلان علاقتهما
منوعات
14:16
صورة نادرة لكيت ميدلتون والأمير ويليام تبصر النور... التُقطت قبل إعلان علاقتهما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More