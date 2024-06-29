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تدابير سير بين جسر الدورة ونهر ابراهيم خلال تموز وآب أيلول
أمن وقضاء
2024-06-29 | 06:56
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تدابير سير بين جسر الدورة ونهر ابراهيم خلال تموز وآب أيلول
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم باستصلاح الحفر على الأوتوستراد الساحلي في قضائي المتن وكسروان ما بين جسر الدورة ونهر إبراهيم، وذلك طيلة أشهر تموز وآب وأيلول، اعتبارا من الساعة 23،00 ولغاية الساعة 5،00 صباحا.
وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلا لحركة المرور.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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