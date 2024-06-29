تدابير سير داخل نفق المطار في 30 حزيران و7 تموز بسبب أعمال نظافة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال نظافة وكنس داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اقفال:



- المسرب الشرقي من نفق المطار بتاريخ 30-6-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.



- المسرب الغربي من نفق المطار بتاريخ 7-7-2024 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 7,00 صباحًا.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور.