غادر منزله ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته

بناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقود: بسام محمد شحادي (من مواليد عام 1983، فلسطيني) الذي غادر بتاريخ 27-6-2024 منزله الكائن في محلة جدرا، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علما أنه يعاني من انفصام بالشخصية ومن نوبات هوس.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر السعديات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.