توقيف 10 مواطنين و3 سوريين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 13 شخصًا وفقًا لما يلي:



-دهم منازل مطلوبين في منطقة الفنار – جبل لبنان وتوقيف المواطنين (ح.م.ز.) و(ح.ر.ز.) و(ع.م.ز.) و(م.ع.ز.) و(ح.ع.ز.) و(ح.م.ز.) و(ع.ح.ز.) لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات والأسلحة ولإطلاقهم النار بتواريخ مختلفة، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات وآلات لتصنيعها.



-توقيف المواطنَين (ا.ح.) و(خ.ح.) لإقدامهما على إطلاق النار خلال إشكال في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، والمواطن (و.ح.) المطلوب لإطلاقه النار.



-توقيف السوريَّين (ع.ح.) و(ع.ح.) في منطقة وادي جلول - طرابلس لتورطهما في إشكال وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية.



-دهم مخيمات للنازحين السوريين في بلدة عرسال - البقاع وتوقيف السوري (ع.ك.) وضبطت في حوزته كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.