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إصابة أم وابنها بجروح مختلفة جراء إنهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار

أمن وقضاء
2024-06-30 | 07:09
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إصابة أم وابنها بجروح مختلفة جراء إنهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار
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إصابة أم وابنها بجروح مختلفة جراء إنهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار

أصيبت أم وابنها بجروح مختلفة جراء انهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بفعل جدار الصوت القوي الذي خرقته المقاتلات الحربية الاسرائيلية ليل أمس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي التفاصيل انه قبيل منتصف الليلة الماضية، خرقت الطائرات الحربية المعادية جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقة النبطية على علو منخفض، محدثةً دويًا قويًا تسبب بانهيار جزء من سقف منزل آل بيدي في حي القلعة في بلدة حاروف الجنوبية، حيث سقطت أجزاء إسمنتية كبيرة من السقف، فأصيبت الأم ز. ش. (52 عامًا) وابنها ف. ب. بجروح مختلفة.

وعلى الفور، تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ راغب حرب وأجريت لهما الإسعافات اللازمة.

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