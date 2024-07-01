مراقبو الاقتصاد في النبطية سطروا محضر ضبط بحق صاحب محل تعبئة مياه مكررة

جال مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية على محال المواد الغذائية واللحوم والخضار والفاكهة في نطاق مدينة النبطية وكفررمان وبلدة القليعة قضاء مرجعيون، للكشف على البضاعة المعروضة والتأكد من سلامتها ومن إعلان الأسعار وإحتساب نسب الأرباح. كما صدرت نتائج ٥ عينات مياه مكررة، حيث تبيّن أن 4 مطابقة وعينة واحدة غير مطابقة للمواصفات.



وسطر مراقبو الاقتصاد محضر ضبط بحق صاحب محل تعبئة المياه المكررة، ووجهوا له انذارا بضرورة إصلاح الخلل، على ان يعاد سحب عينة الأسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه.