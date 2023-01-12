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هل يمكن معالجة تلوث المياه الجوفية في لبنان من سموم المخلفات الصناعية الخطرة؟
اخبار البرامج
2023-01-12 | 03:59
414 مشاهدة
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هل يمكن معالجة تلوث المياه الجوفية في لبنان من سموم المخلفات الصناعية الخطرة؟
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هل يمكن معالجة تلوث المياه الجوفية في لبنان من سموم المخلفات الصناعية الخطرة؟
"معالجة تلوث المياه الجوفية في لبنان من خلال تنظيف المخلفات الصناعية الخطرة" عنوان الحلقة الرابعة من برنامج THE RESEARCHER، والتي تستضيف الدكتور أنطوان غوش، أستاذ الكيمياء في الجامعة الأميركية في بيروت.

ما هي أسباب مسببات تلوث المياه الجوفية، وما هي تفاصيل الأبحاث التي نفذها د. غوش،  للحفاظ على الثروات الطبيعية ضمنها المياه الجوفية والينابيع؟ وهل أظهرت الأبحاث الخطر الذي يهدد المياه الجوفية السطحية والعميقة التي تعد مصدراً مهماً لمياه الشرب والري؟ وأي نوع من الصناعة لحظتها الأبحاث التي  يُفتَرَض معالجة المياه المبتذلة فيها نظراً لخطورتها؟ وما علاقة رش المزروعات بالمبيدات السامة وبتلوث المياه، إضافة إلى أسئلة كثيرة أخرى سيجيب عنها ضيف الحلقة الدكتور غوش .

خلال فقرة "شو قولك مع رامي وأريج" ، ما الذي سترميه أريج في البحر، ولماذا تهدد رامي بالسفر لليابان؟  

وفي الحلقة في فقرةOUT OF THE BOX ، إطلالة غير تقليدية للفنان جوزيف عطية، فما الذي سيكشفه عن نوع التلوث الذي يشكّل خطراً على الغناء، وما هي الشائعة التي لوثت حياته؟ وما قصة انتقاله الى جزيرة الجميلات؟    

وفي الحلقة تقرير عن القصص الملهمة لجيل الشباب سيرويها الباحث. وتستقبل فقرة المسابقة طلاب من كلية الهندسة، إضافة لسؤال الجمهور الذي يتيح فرصة ربح أيضاً من خلال الإجابة على سؤال يطرح على مواقع التواصل الاجتماعية التابعة للـLBCI.

 
"The Researcher" فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد، ويُعرض كل جمعة الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI"، وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، كما على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة الأميركية من إنستغرام وفيسبوك وغيرها.

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تلوث المياه الجوفية

المخلفات الصناعية الخطرة معالجة

The Researcher

الدكتور عماد بو حمد

الدكتور أنطوان غوش

جوزيف عطية

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