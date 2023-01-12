من منعم إلى موني... شاب يعلن عن ميوله الجنسية ويتحدث لأوّل مرّة عن حادثة قلبت حياته! (فيديو)

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض بعنوان "تحرّش"، "موني" التي دفنت "منعم" بداخلها منذ سنوات.

وتحدّثت "موني" عن طبيعتها التي تجمع بين الذّكر والأنثى كونها ليس بإمكانها أن تكون أنثى بالكامل، قائلةً إنّها "امرأة محبوسة بجسم رجل".

وروت "موني" حادثة اغتصاب تعرّضت لها عندما كانت تبلغ من العمر 12 سنة وعن الصراع الذي عاشته مع نفسها ومحيطها واتهامات العار التي لاحقتها. وكشفت "موني" عن الخطوات التي اتخذتها للخروج من أزمتها وفرض نفسها وميولها على الجميع.

وفي نهاية الحلقة، استقبل مالك مكتبي شقيقة "موني"، يارا، التي كانت وراء تخطّي "منعم" خوفه من خلال رسالة أرسلتها إلى مالك، آملةً وواثقةً بأنّه سيكون الطريق لتنشر "موني" قصّتها وتكون عبرة للجميع.

وفي لحظةٍ مؤثّرة، أكّدت يارا تقبّلها ميول شقيقها أمام الملايين:" لن أتخلّى عنك".



