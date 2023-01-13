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برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-01-13 | 06:12
1,534 مشاهدة
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برنامج &quot;Take Me Out نَقَشِت&quot; بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ&quot;LBCI&quot;
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برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"
يعود برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد ابتداءً من الثلاثاء المُقبل 17 كانون الثاني على الـ"LBCI".
 
 
البرنامج الذي حقّق بموسميه الأوّل والثاني نِسبَ مشاهدة قياسيّة، واجتاحت أخباره مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف، والرأي العام، يترقّب الجمهور عودته بالموسم الجديد مع "عرّاب الحبّ" و"جامع القلوب" فؤاد يمّين، برفقة صبايا جدد يُشاركن في البرنامج، ضمن أجواء ومواقف رومانسيّة، إجتماعيّة، كوميديّة، جريئة سيشهدها استديو "Take Me Out نَقَشِت".
 
 
من هنّ الصبايا المتسابقات الجدد؟ ما هي اهتماماتهنّ؟ ماذا تحمل شخصيّاتهنّ من أفكار جريئة؟ ما هي نظرتهنّ عن الشريك للموافقة على الخروج معه بموعد تعارفيّ؟ وكيف سيسعى الشباب المشاركون لإبراز ما يمكلون من صفات، هوايات، ومواهب تمكّنهم من الفوز بقلوب الصبايا وعقولهن؟
 
 
برنامج "Take Me Out نَقَشِت" يُعرض ابتداءً من الثلاثاء المُقبل 17 كانون الثاني، وكلّ ثلاثاء الساعة 21.30 بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".
 
 
 

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