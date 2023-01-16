جديد الـ"LBCI"... "تعا قلّو بيزعل" مع حسين قاووق ومحمد دايخ هذا الخميس!

يُطلّ الثنائي الكوميدي الشهير حسين قاووق ومحمد دايخ في برنامج نقدي ساخر ابتداءً من هذا الخميس 19 كانون الثاني الساعة التاسعة مساءً على الـ"LBCI".

"تعا قلّو بيزعل" عنوان البرنامج الجديد، الذي يجمع بين الاسكتشات الخارجية وتلك المُصوّرة على المسرح، والتي تدور في فلك النقد السياسي والاجتماعي الساخر، مع أبرز الشخصيّات التي عُرف من خلالها الثنائي، والعبارات التي اشتهرا بها، وردّدها الجمهور.

"تعا قلّو بيزعل" كتابة وإخراج محمد دايخ، تقديم وتمثيل محمد دايخ وحسين قاووق وحسين دايخ ومجموعة من الممثّلين والممثّلات، ويستضيف في الحلقة الأولى الإعلامي جاد غصن. إنتاج شركة "Shoot Productions"- فراس حاطوم.