عيادة "DR.PAM" للأمراض السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تفتح أبوابها هذا الخميس على الـ"LBCI"

تفتتح المُخرجة والمُمثّلة باميلا جرجي عيادتها الخاصّة "DR. PAM" هذا الخميس على الـ"LBCI"

تفتتح المُخرجة والمُمثّلة باميلا جرجي عيادتها الخاصّة "DR. PAM" هذا الخميس 19 كانون الثاني على الـ"LBCI".



فمع "استفحال الحالات المرضيّة والفيروسات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تضرب لبنان"، كان لا بدّ لـ"DR.PAM" أن تتدخّل لتشخيص هذه الأمراض، وإعطاء وصفاتها العلاجيّة الخاصّة. فهل تملك العلاج حتى للحالات المُستعصية؟



تابعوا "DR.PAM" البرنامج النقدي الكوميدي الساخر ابتداءً من هذا الخميس وكلّ خميس الساعة الثامنة والنصف مساءً على الـ"LBCI".



الإعلان الترويجي للبرنامج على الرابط التالي:



