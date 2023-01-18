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فياض عن حضور نصّار الجلسة: عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها
اخبار البرامج
2023-01-18 | 03:55
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فياض عن حضور نصّار الجلسة: عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها
عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها
اكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض انه لم يكن على علم بحضور وزير السياحة وليد نصّار جلسة اليوم.
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها".
وأكد فياض ان "هذه الحكومة هي حكومة مستقيلة ولا تحاسب، فكيف اذا كانت تأخذ قراراتها من دون اجماع؟ الأفضل هو تجنب التشنج السياسي والخصام والذهاب نحو الإجماع في الحلول".
وعن الهبة الايرانيّة قال "ارسلتُ الفريق الفني والاداري من اجل هبة 600 الف طن من الفيول الايراني ولكي نصل الى نتيجة نحن بحاجة الى توجيه من رئيس الحكومة لكنه قال انه ربّما يكون على هذه الهبة عقوبات".
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وزير الطاقة
وزير السياحة
حكومة
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