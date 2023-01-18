الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض عن حضور نصّار الجلسة: عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها

اخبار البرامج
2023-01-18 | 03:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض عن حضور نصّار الجلسة: عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فياض عن حضور نصّار الجلسة: عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها

عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها

اكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض انه لم يكن على علم بحضور وزير السياحة وليد نصّار جلسة اليوم.

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "عندما تزداد الضغوطات هناك من يخضع لها ولكن نحن لا نخضع لها".

وأكد فياض ان "هذه الحكومة هي حكومة مستقيلة ولا تحاسب، فكيف اذا كانت تأخذ قراراتها من دون اجماع؟ الأفضل هو تجنب التشنج السياسي والخصام والذهاب نحو الإجماع في الحلول".

وعن الهبة الايرانيّة قال "ارسلتُ الفريق الفني والاداري من اجل هبة 600 الف طن من الفيول الايراني ولكي نصل الى نتيجة نحن بحاجة الى توجيه من رئيس الحكومة لكنه قال انه ربّما يكون على هذه الهبة عقوبات".

أخبار لبنان

اخبار البرامج

وزير الطاقة

وزير السياحة

حكومة

ميقاتي

عيادة "DR.PAM" للأمراض السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تفتح أبوابها هذا الخميس على الـ"LBCI"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2022-12-07

وزير الطاقة للـLBCI: ميقاتي لم يعاتبني أبدا لعدم حضوري جلسة حكومة تصريف الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
06:27

ميقاتي بعد جلسة الحكومة: عندما يجتمع مجلس الوزراء يجتمع من اجل خدمة المواطن وليس للمناكفة وانا حريص على وحدة مجلس الوزراء وكانت الاجواء مريحة في الجلسة

LBCI
آخر الأخبار
02:18

مصادر وزارية للـLBCI: الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما وأن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-16

مبادرة لوزير الطاقة... كيف ستقابلها رئاسة الحكومة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-01-17

عيادة "DR.PAM" للأمراض السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة تفتح أبوابها هذا الخميس على الـ"LBCI"

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-16

"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-16

جديد الـ"LBCI"... "تعا قلّو بيزعل" مع حسين قاووق ومحمد دايخ هذا الخميس!

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-15

العثور على جثة فتاة في معراب

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-16

فريد البستاني يردّ على جعجع: البعض لا يروق لهم وجود أمثالي

LBCI
أخبار دولية
06:20

حلّ مجلس إقليمي ثانٍ في باكستان بدفع من رئيس الوزراء السابق عمران خان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

قانون التوازن العام جريمة بحق المودعين

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:00

مقدمة النشرة المسائية 17-01-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:08

تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني

LBCI
أخبار لبنان
08:01

لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة

LBCI
أخبار دولية
07:31

إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار

LBCI
أخبار دولية
07:15

وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟

LBCI
أمن وقضاء
06:57

لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
06:49

مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية

LBCI
أخبار لبنان
06:07

اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
14:30

حضور خليجي لافت في منتدى دافوس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
06:26

ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء

LBCI
أخبار دولية
03:11

أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

LBCI
أخبار لبنان
07:00

بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟

LBCI
أمن وقضاء
13:16

سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا

LBCI
أخبار لبنان
14:24

نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد

LBCI
أخبار لبنان
14:50

محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة

LBCI
صحف اليوم
00:16

نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
04:57

كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة