بعد خيانتها له وترك أطفالهما... أحمد يعتذر من طليقته زينب "لا أزال أحبها"

"أحمد" ضيف مالك مكتبي يعتذر من طليقته زينب بعد خيانتها له وترك أطفالهما... فهل تقبل اعتذاره؟



استضاف الإعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI ليل الأربعاء رجلاً يُدعى "أحمد" للتحدث عن تجربته مع الخيانة.

وكشف أحمد خلال الحلقة أنه كان متزوجاً من "زينب" إلا أن زواجهما لم يدم أكثر من خمس سنوات، وذلك بسبب خيانتها له.

وأضاف أن طليقته زينب تركت وراءها طفلين، لتجتمع أخيراً مع حبيبها الجديد، بعيداً عن عائلتها وبخاصةٍ عن زوجها أحمد.

واعتبر أحمد أن الطلاق أصعب على الرجل من المرأة، واعتذر من طليقته طالباً منها العودة إليه، معترفاً أنه لا يزال يحبّها.

فهل قبلت زينب اعتذار طليقها أحمد؟