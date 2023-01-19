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ما هو مرض "الألف وجه"... وما علاقة التصلب اللويحي بشبكة العين وخلايا الدم؟

اخبار البرامج
2023-01-19 | 05:00
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ما هو مرض &quot;الألف وجه&quot;... وما علاقة التصلب اللويحي بشبكة العين وخلايا الدم؟
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ما هو مرض "الألف وجه"... وما علاقة التصلب اللويحي بشبكة العين وخلايا الدم؟

" التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي" عنوان هذه الحلقة من برنامج THE RESEARCHER

  "مرض "الألف وجه " أو ما يسمى بالـ"التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي" عنوان الحلقة الخامسة من برنامج THE RESEARCHER، والتي تستضيف الدكتورة ساميا خوري، مديرة مركز نعمه وتريز طعمه للتصلب المتعدد في المركز الطبي في الجامعة الأميركية  في بيروت .

ما هو التصلب المتعدد ، سبب إنتشاره عالمياً وفي لبنان ،أعراضه وكيفية تشخيصه وعلاجة ، إضافة  إلى أسئلة كثيرة أخرى سيجيب عنها ضيف الحلقة  ، كما ستكشف عن أحدث الابحاث التي نفذت بمركز  Nehme and Therese Tohme  عن المرض من خلال خلاليا الدم ، ومن خلال إستخدام آلة OCT Optical coherence tomography retina المختصة بتصوير شبكة العين ، وعلاقتها بال    Vitamine D و Virtual Reality الواقع الافتراضي.

في الحلقة، يلقي تقريرمصورحول أبحاث الطبيب والأخصائي بجراحة الدماغ والعامود الفقري الدكتور  إبراهيم عُمَيس حول إمكانية إصلاح الأضرار الناجمة عن إصابات  الحَبل الشوكي مِن الصَدِم .  

وفي فقرة " شو قولك  مع رامي وأريج " ، قصة الكعب العالي والفيروس الذي سيضرب العيون بعد كورونا .  

وفي الحلقة في فقرة  OUT OF THE BOX، إطلالة غير تقليدية للفنانة نيكول سابا ، حيث ستكشف عن  الشخص الذي تعتبره العمود الفقري بحياتها، ما علاقة ضيق خلق الناس وسفر زوجها بالتوتر الذي تشعر به، هل تتصلب برأيها للحصول على حضانة الأم لأولادها بعد الطلاق ام لأسباب أخرى، ما هي المشكلة التي عاشتها وإحتاجت صلابة لمواجهتها ، ما الحالة التي قد تشلّ حياتها العائلية او الفنية ، هل الخلاف مع زوجها أو البعد عن إبنتها ، ولماذا حملت الشعب مسؤولية شلّ البلد؟ 

في الحلقة تقرير عن القصص الملهمة لجيل الشباب سترويها الباحثة . وتستقبل فقرة المسابقة طلاب من كلية الطب ، إضافة لسؤال الجمهور الذي يتيح  فرصة ربح أيضا من خلال الإجابة على سؤال يطرح على مواقع التواصل الأجتماعية التابعة للـLBCI.
 The Researcher الجمعة 20 كانون الأول الساعة التاسعة والنصف مساء. فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد .

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