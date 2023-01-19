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زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟
اخبار البرامج
2023-01-19 | 05:16
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زينب تواجه طليقها أحمد في "أحمر بالخط العريض"... فهل سمح لها أن تقابل طفليها؟
تَواجه كلّ من زينب وأحمد أمام المشاهدين في برنامج "أحمر بالخط العريض"... فهل قبل أحمد أن تقابل طفليها؟
بعد الاستماع إلى وجهة نظر أحمد مع الإعلامي مالك مكتبي ضمن برنامج "أحمر بالخط العريض" ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI، الّذي تحدث عن خيانة طليقته زينب له، أطلّت الأخيرة في فقرة أخرى لتوضيح وجهة نظرها من منظور آخر.
وفي التفاصيل، فقد تحدثت زينب عن تجربتها الزوجية الأليمة الّتي خاضتها مع أحمد خلال فترة زواجهما، كاشفةً أنها عانت الإهمال ولم تكن تكنّ المشاعر له ولهذا السبب أقدمت على خيانته.
وقالت زينب خلال الحلقة إنها صارحت أحمد بأنها "تكرهه"، وخانته ثم تخلت عن طفليها ورحلت من المنزل عندما هددها بهما وذلك بعد الطلاق.
وتَواجه كلّ من زينب وأحمد أمام المشاهدين... فهل قبل أحمد أن تقابل طفليها؟
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا
هنا
.
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أحمر بالخط العريض
الإعلامي مالك مكتبي
أحمد
زينب
أطفال
زواج
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