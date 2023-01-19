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سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!

اخبار البرامج
2023-01-19 | 06:45
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سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها...&quot;أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا&quot;!
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سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!

هيفن تناصر خيانة المرأة خصوصاً عند تقصير الزوج وأبو صخر يعترض ويهاجمها

أثارت ضيفة مالك مكتبي، السيدة "هيفن"، الجدل بعدما تحدّثت عن خيانتها لزوجها في حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض.

وفي التّفاصيل، فواجهت "هيفن" السيّد "أبو صخر" الذي لا يتقبّل خيانة المرأة مهما كانت الأسباب معتبراً أنّ النساء يجب أن يحافظن على أزواجهن رغم تقصيرهم أو فنهايتهن "الرجم أو القتل أو الجلد" دفاعاً عن شرف الرجل وشرف عائلته.

ومن جهتها، قالت "هيفن" إنّ الرّجل هو من يُجبر المرأة على الخيانة بإهماله لها وبالتالي فتفتّش الزوجة عن البديل وعن شخصٍ يقدّم لها الدّعم العاطفي والنفسي الذي تحتاجه.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدّثت "هيفن" عن تجربة الخيانة التي عاشتها بعد 3 سنوات زواج بعدما رفض زوجها تغيير معاملته لها أو إعطائها الطلاق. وبعدما باءت كلّ محاولاتها لإنهاء زواجها بالفشل، اعترفت "هيفن" بالخيانة لزوجها حتّى أنّها أرسلت عشيقها إليه ليواجهه ويؤكّد الخبر. 

وبعد كلّ هذه المحاولات، هل حصلت "هيفن" على الطلاق رسميّاً لتعيش حرةً مع عشيقها؟

لمشاهدة حلقة أحمر بالخط العريض كاملةً، اضغطوا هنا.

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احمر بالخط العريض

خيانة

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