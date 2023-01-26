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LBCI
LBCI

عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في "The Stage المسرح" جديد الـLBCI

اخبار البرامج
2023-01-26 | 03:53
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عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في &quot;The Stage المسرح&quot; جديد الـLBCI
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عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في "The Stage المسرح" جديد الـLBCI

ينطلق ابتداءً من بعد غد الجمعة على الـ"LBCI" البرنامج الفنّي الإستعراضي الجديد "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد.

ينطلق ابتداءً من بعد غد الجمعة على الـ"LBCI" البرنامج الفنّي الإستعراضي الجديد "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد.

على وقع الموسيقى واللوحات الاستعراضيّة الفنيّة، وضمن حوارات غنيّة بالأرشيف الفنّي، أبرز عمالقة الفنّ ونجوم الصفّ الأوّل لبنانيّاً وعربيّاً في ضيافة البرنامج.

"المسرح The Stage" حلقات تكريميّة يُطلّ فيها الضيوف النجوم، وشخصيّات عاصرت العمالقة ورافقت مسيرتهم الفنيّة، إضافة الى استعراضات غنائيّة لأبرز الأغنيات الـ"Hits" التي طُبعت في أذهان الجمهور.

"المسرح The Stage" سيُخصّص أيضاً شارعاً بإسم العمالقة، حيث ستُضيء نجومٌ بأسمائهم إحدى شوارع بيروت العريقة في تخليدٍ لأعمالهم الفنيّة.

الأسطورة الراحلة صباح نجمة حلقة افتتاح البرنامج، مع ضيوف مقرّبين عاصروا الشحرورة، هم النجمة المصريّة لبلبة، الفنان القدير جوزيف عازار، الممثّلة ورد الخال، مصمّمة الأزياء بابو لحود، الممثّل ألآن الزغبي، كلودا عقل وكريم شيا من عائلة الصبّوحة، الصحافي والناقد جهاد أيوب، والأب فراس حاكوم من سوريا.

كما سيُطلّ كلّ من المنتج صادق الصبّاح، الإعلامي طوني خليفة، الدكتور صباح الشماس، مصفّف الشعر نعيم عبود، والصحافية مي سربيه في تقارير خاصّة، وستُغنّي للشحرورة الفنّانات حنين، وأليسار، وكارلا شمعون، والطفلة جومانا كيلو مجموعة من أجمل أغنياتها في حلقة نوستالجيا لزمن الفنّ الجميل.

"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".

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