برنامج الفنّ والمنوّعات الأشمل"Highlight" على الـ "LBCI" و"أغاني أغاني" ابتداءً من الجمعة

تُطلق الـ"LBCI" و"أغاني أغاني" ابتداءً من غد الجمعة برنامج الفنّ والمنوّعات الأشمل "Highlight"

تُطلق الـ"LBCI" و"أغاني أغاني" ابتداءً من غد الجمعة برنامج الفنّ والمنوّعات الأشمل "Highlight".



عن آخر أخبار المشاهير والنجوم، أجدد أعمالهم الفنيّة في إطلالات حصريّة، مقابلات، وتقارير من الكواليس في "Highlight".



البرنامج سيُواكب ومن قلب الحدث لبنانيّاً، عربيّاً، ودوليّاً، الأعمال والحفلات والنشاطات الفنيّة والثقافيّة بين لبنان، المملكة العربيّة السعوديّة، الإمارات، أربيل، قطر، مصر، تونس، المغرب، أوروبا، أميركا، وكندا، من تقديم المُمثل مايكل كبابة ومُقدّمة البرامج ميليسا عاقوري.



برنامج "Highlight" يُعرض كلّ جمعة الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت لبنان.



