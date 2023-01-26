بعد 16 عاماً... تيريز تطلب مقابلة ابنتها فهل يقبل طليقها "الفنان"؟

بعد 16 عاما من الغياب، تيريز تلجأ للمساعدة في لقاء ابنتها فيروز... فهل يقبل طليقها بالأمر؟

بعد غياب طويل استمر لأكثر من 16 عامًا، لجأت تيريز إلى الإعلامي مالك مكتبي في حلقة "أحمر بالخط العريض" لطرح مشكلة فراقها عن ابنتها فيروز.

وفي سياق الحلقة، تحدثت تيريز مع مالك مكتبي عن الأسباب الّتي أدّت إلى ترك طفلتها منذ 16 عاماً، وكشفت تفاصيل موجعة عن خيانة زوجها السابق لها والظلم الّذي عانته مع والدها في ذلك الوقت.

وبدوره، فقد تكلّم طليق تيريز جورج، وهو فنان، عن رحيل تيريز، ورفض ابنته فيروز، الّتي قام والداه بتربيتها، مقابلة والدتها البيولوجية.

وفي نهاية المطاف، تواجه كلّ من تيريز وجورج في الاستديو حيث لعب مالك مكتبي دور الوسيط، طالباً من جورج أن يمنح تيريز فرصة للقاء ابنتها فيروز.

فهل سيقبل جورج بهذا الاقتراح؟