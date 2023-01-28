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ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟

باملا بطرس الكاتب: باملا بطرس
اخبار البرامج
2023-01-28 | 05:10
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ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟
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ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟

حلقة جديدة من "كيف الصحة" عن أعراض نقص الكالسيوم

الكالسيوم عنصر مهم للجسم وللحفاظ على صحة العظام. فما هي أعراض نقص الكالسيوم؟

الإجابة في حلقة الأربعاء من "كيف الصحة" مع الإعلامية باملا بطرس.

شاهدوها في الفيديو أدناه:
 
 
تابعوا برنامج "كيف الصحة" الساعة 6 مساء على صفحة الـ LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـLBCI الإلكتروني.

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