ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟

حلقة جديدة من "كيف الصحة" عن أعراض نقص الكالسيوم

الكالسيوم عنصر مهم للجسم وللحفاظ على صحة العظام. فما هي أعراض نقص الكالسيوم؟



الإجابة في حلقة الأربعاء من "كيف الصحة" مع الإعلامية باملا بطرس.



شاهدوها في الفيديو أدناه: