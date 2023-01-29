الفنانة أروى تتحدّث عن نهايتها في هذه الحياة في "المجهول"... هل قرّرت أين ستُدفن؟

الفنانة أروى تتحدّث عن نهايتها في هذه الحياة في "المجهول"

حلّت الفنّانة أروى ضيفةً على حلقة هذا الأسبوع من "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال وأجابت بجرأة وموضوعية على كافة الأسئلة التي طُرحت عليها.



وفي ما يخص نهايتها في هذه الحياة، تحدّثت أروى عن الوطن والانتماء لا سيّما عن نهايتها في هذه الحياة. فهل قرّرت أين ستُدفن؟