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الفنانة أروى تواجه المجهول... ما الموقف الذي حصل بينها وبين النائبة بولا يعقوبيان؟

ما الموقف الذي رَوَته أروى عن النائبة بولا يعقوبيان؟

أطلّت الفنانة أروى في حلقة السبت من "المجهول" مع الإعلامي ردولف هلال عبر الـLBCI.



وخلال الحلقة، سأل رودولف هلال الفنانة أروى عن الحكم الذي قد تُطلقه على النائبة بولا يعقوبيان لتردّ بحكم "النّفي".



فما الموقف الذي حصل بينها وبين النائبة بولا يعقوبيان؟



الإجابة في الفيديو أدناه:

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