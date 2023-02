في حلقة The Researcher... أين لبنان من علم "الداتا" وماذا سيكشف الضيف وائل جسار؟

"الداتا" أو "علم البيانات" عنوان الحلقة السابعة من برنامج THE RESEARCHER، والتي تستضيف أستاذ علم المعلومات وأنظمة القرار في كلية العليان للأعمال في الجامعة الأميركية ببيروت الدكتور فؤاد زبليط.

فالبيانات التي تُعتَبَر "نَفط القرن الحادي والعشرين"، أين لبنان منها؟ ولماذا لا تُطبق الحكومة الإلكترونية محلياً؟ وما هي الأبحاث التي نفذت في لبنان؟ وهل نفذت لتحسين أداء الحكومات الإلكترونية بدول مثل لبنان وبريطانيا وقطر وغيرها؟ وما هي نتائج الأبحاث حول استخدام التحليل والبيانات لمساعدة الأفراد والمؤسسات للوصول إلى أهدافها إثر انتشار استخدام الإنترنت والأجهزة الذكية؟ وما علاقة البيانات المفتوحة بالتعليم؟ وهل ممكن للذكاء الاصطناعي أن يَكتَمل بدون البيانات؟ سيُجيب الضيف عن الأسئلة كافة، إضافةً إلى أخرى تتعلق بموضوع الحلقة.

وفي الحلقة أيضاً، يلقي تقرير مصور مع الدكتور وسام سموري، رئيس برنامج الماجستير في تحليل الأعمال في الجامعة الأميركية ببيروت، الضوء على كيفيِة التعامل مع الـ"داتا" من تجميعها لسحبها من المصادر كافة كالسوشال ميديا والمواقع الالكترونية، لتنظيفها ومعالجتها وتهيأتها تمهيداً لتحليلها. كما سيكشف عن نتائج مثيرة إثر تحليل بيانات الجمارك في لبنان. ويجيب سموري عن سبب طلبه من وزارة التربية التعاون معه لتحليل محرك بحث الجامعات والإختصاصات. وبالتالي، فسيكشف عن أهم المرافق السياحية في لبنان التي يُفتَرَض بوزارة السياحة إلقاء الضوء عليها.

وفي فقرة "شو قولك مع رامي وأريج"، ما سبب توتر أريج لدى تقديمها طلب استحصال على جواز سفر؟

وكذلك في فقرة OUT OF THE BOX، إطلالة غير تقليدية للفنان وائل جسار، الذي سيكشف لعشاقه المدة الّتي يقضيها يوميًّا على السوشيل ميديا، وسيتكلم عن موضوع شراء متابعيه. وما الذي يخشاه في حال سرقة هاتفه الخليوي؟ وهل سيكشف عن ارتكابه لفعلٍ استدعى التحقيق معه في فرع المعلومات؟

