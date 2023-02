"المسرح The Stage" يُكرّم العملاق الراحل وديع الصافي

حلقة تكريميّة جديدة يُقدّمها برنامج "المسرح The Stage" مع الإعلاميّة كارلا حدّاد بعد غد الجمعة على الـ"LBCI".أبرز المحطّات في حياة العملاق الراحل وديع الصافي، أغنياته، ألحانه، وإبداعه خلال مسيرته الفنيّة في ترسيخ الأغنية اللبنانيّة، ضمن هذه الحلقة مع ضيوف من عائلة الصافي، ومقرّبين عاصروا رحلته الفنيّة والحياتيّة.إبنه الفنان جورج الصافي، شقيقه الجنرال إيليا فرنسيس، حفيداه "الأخوان الصافي" شربل وجاد الصافي، الإعلامي عبد الغني طليس، الفنان هادي خليل، الفنان نقولا الأسطا، الأب البروفيسور جورج حبيقا، الفنان توفيق عرنوس، جورج راجي الريف (حلاّق الصافي)، الفنان بهاء، والفنانة كارلا رميا ضيوف حلقة "المسرح The Stage"، كما سيُطلّ في تحيّة خاصّة للصافي ضمن تقارير مُصوّرة الفنّانون طوني حنّا، ميشال ألفتريادس، وخوسيه فرنانديز."المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".