ابتسام كادت أن تموت بسبب عنف زوجها... وهو يطالب بحماية الرجل من الجمعيات النسوية!

إمرأة بين الحياة والموت: زوجي يطاردني ويعتدي عليّ يوميا



مرّة جديدة يسلّط برنامج "أحمر بالخط العريض" الضوء على ظاهرة العنف ضدّ المرأة في الوطن العربي التي تزداد يوماً بعد يومٍ وذلك في حلقة هذا الأسبوع مع الإعلامي مالك مكتبي عبر الـLBCI.



واستضاف مكتبي في الحلقة السيدة ابتسام التي عانت أقصى أنواع العنف من زوجها حتّى كادت أن تصل إلى الموت.



وأشارت ابتسام إلى أنّها لجأت إلى الجمعيات الاجتماعية النسوية كجمعية "كفى" وبلّغت عنه القوى الأمنية، ورغم ذلك بقيَ يتعرّض لها حتّى أنّه كان يجبرها على إقامة علاقات جنسية مع غرباء من أجل المال.



ومن جهة أخرى، استقبل مالك مكتبي زوج ابتسام، مجدي، الذي طالب بحماية الرجل من المؤسسات الإجتماعية التي تقوّي المرأة وتجعلها تتمرّد على زوجها بعد تعرّضها للضرب أو لـ"كف بسيط"، حتّى أنّه رفض الاستمرار بالمقابلة بعدما واجهه مالك مكتبي بصورة زوجته المعنّفة وبالجنزير الحديدي الذي كان يضربها به.