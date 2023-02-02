إليكم 5 أطعمة مفيدة للصحة... تناولوها واستفيدوا منها

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تناول الأطعمة الصحية أمر مفيد للجسم، ويؤثر على الصحة العامة.فما هي الأطعمة المفيدة للصحة؟تعرّفوا الى 5 أطعمة مفيدة للصحة ضمن برنامج "كيف الصحة" مع الإعلامية باملا بطرس.شاهدوا الحلقة في الفيديو أدناه: