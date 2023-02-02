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هذا الأحد... الـ"LBCI" تعرض حلقة خاصّة من "هذا مكانك" مع هشام الهويش ونجوم "ستار أكاديمي"
اخبار البرامج
2023-02-02 | 14:55
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هذا الأحد... الـ"LBCI" تعرض حلقة خاصّة من "هذا مكانك" مع هشام الهويش ونجوم "ستار أكاديمي"
الـ"LBCI" تعرض حلقة خاصّة من "هذا مكانك" مع هشام الهويش ونجوم "ستار أكاديمي"
تعرض الـ"LBCI" حلقة خاصّة يُقدّمها برنامج "هذا مكانك" على قناة "SBC" السعوديّة مع الإعلامي هشام عبد الرحمن الهويش، بمناسبة مرور عشرين عاماً على انطلاقة برنامج اكتشاف المواهب الأكثر جماهيريّة "ستار أكاديمي".
ضيوف الحلقة مجموعة من طلاّب ونجوم أضخم برامج تلفزيون الواقع "ستار أكاديمي"، الذي أطلقته الـ"LBCI" وعرضته بمواسم عدّة.
الهويش سيجمع زملاءه أحمد الشريف، محمّد عطيّة، سلمى غزالي، زيزي عادل، وأماني السويسي، في حلقة تسترجع أبرز محطّاتهم وذكرياتهم داخل الأكاديميّة، التي دخلوها مواهب مُتميّزة، ليتخرّجوا منها نجوماً على الساحة الفنيّة والإعلاميّة.
تعرض الـ"LBCI" الحلقة الخاصّة هذا الأحد الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان.
برنامج "هذا مكانك" إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعوديّة "SBA"، يُعرض كلّ سبت الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعوديّة على قناة "SBC"- إخراج باسم كريستو.
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