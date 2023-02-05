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أسعد رشدان يثير الجدل في "المجهول"... "الدين صناعة بشرية" (فيديو)

اخبار البرامج
2023-02-05 | 10:22
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أسعد رشدان يثير الجدل في &quot;المجهول&quot;... &quot;الدين صناعة بشرية&quot; (فيديو)
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أسعد رشدان يثير الجدل في "المجهول"... "الدين صناعة بشرية" (فيديو)

الممثل اللبناني أسعد رشدان يثير الجدل في المجهول مع الإعلامي رودولف هلال وماذا كشف؟

حلّ الممثل اللبناني أسعد رشدان ضيفاً على الإعلامي رودولف هلال في حلقة المجهول ليل السبت عبر شاشة الـLBCI، حيث فجّر مفاجآت في السياسة والدين ومواضيع أخرى.

وأثار أسعد رشدان جدلاً واسعاً في موضوع الدين، بعدما سأله مقدّم البرنامج في فقرة "مع أو ضدّ" عن الزواج المختلط، وقال رشدان: "باختصار، أنا مع المساكنة".

وفي سياق الحلقة، فقد كشف الممثل أسعد رشدان أنه لا يؤمن بالحياة الأخرى أو "ما بعد الموت" وأنه ليس لديه أي جواب عن هذه الجدلية.

وبدوره، فقد وافق الممثل أسعد رشدان على أن "الدين هو صناعة بشرية"، واختار التكلم عن دينه فقط بصراحةٍ تامة.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا


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