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في The Researcher... الاختلاف بالآراء الطبية في العلاج والتشخيص في مواجهة "الطب المسند بالأدلة"

اخبار البرامج
2023-02-07 | 08:29
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في The Researcher... الاختلاف بالآراء الطبية في العلاج والتشخيص في مواجهة "الطب المسند بالأدلة"

إطلالة غير تقليدية للممثل وسام صباع

يناقش برنامج THE RESEARCHER بحلقته الثامنة لهذا الموسم، كيفية اتخاذ القرارات الطبية الصحية الصحيحة لتخفيض نسبة الأخطاء الطبية ولتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمريض. فما الذي تؤكده أحدث الأبحاث التي توصل إليها "الطب المسند بالدليل"، مع الدكتور إيلي عقل، رئيس قسم الطب الباطني العام وطب الشيخوخة بالجامعة الأميركية ببيروت.

وما الذي سيكشفه الضيف حول أسباب الاختلاف الكبير في الآراء الطبية لجهة تشخيص المرض والعلاج والعمليات بين أطباء من الاختصاص نفسه، وما النصيحة التي سيقدمها للمريض لتفادي أي قرار طبي في غير مكانه؟

عقل الذي سيكشف عن تفاصيل الأبحاث التي نفذها حول القرارات الحاسمة التي يُفتَرَض اتباعها في قطاع الدواء في لبنان لحل أزمة  فقدانه، سيجيب على العديد من الأسئلة، منها ما الذي يمكن أن يتغيّر في القطاع الصحي في لبنان في حال تم التعاون معهم؟

حلقة دسمة بالعلومات الطبية خاصة في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي يعيشها المواطن اللبناني، الذي يتريث في شراء أي دواء، نظراً لكلفته المرتفعة. فما ستكون إجابة الدكتور عقل على السؤال حول عما إذا كان يفترض أن يثِق المريض بقرار الطبيب في شراء الوصفة الطبية، خصوصاً وأن بعض الأطباء تربطهم مصالح مع بعض شركات الأدوية؟ وكيف ينظر الطب المسند بالأدلة الى مخاطر كل عملية جراحية مثل ما حصل مع ابن جورج وسوف؟

وفي فقرة "شو قولك مع رامي وأريج"، سنعرف ما إذا تمت ملاحقة أريج "بالصوت والصورة" أثر تلقيها اللقاح.

وفي الحلقة في فقرة OUT OF THE BOX  ، إطلالة غير تقليدية للممثل وسام صباغ، الذي سيجيب على أسئلة عدة للمرة الأولى، فهل يتناول صباغ الأدوية من دون وصفة طبية؟ وهل شعر بأحدهم يخونه بالأدلة؟ وما قصة فلفل الحار والملفوفة التي يلف بها ذراعه ليداوي وجعه؟

برنامج "The Researcher" فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد كلّ الخميس عند الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة الـLBCI.

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الطب المسند بالدليل

الأخطاء الطبية

القرارات الطبية

The Researcher

الدكتور عماد بو حمد

الدكتور إيلي عقل

وسام صباغ

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