تحية تكريمية لإبداعات الراحل "أبو مجد" على مسرح "The Stage"

تُطلّ الإعلاميّة كارلا حدّاد في حلقة جديدة من برنامج "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على شاشة الـ"LBCI".

ويُقدم البرنامج تحيّة تكريميّة للغائب الحاضر الموسيقار اللبناني الكبير ملحم بركات أو "أبو مجد"، بحضور ومشاركة إبنه وعد بركات، الإعلامي الدكتور جمال فيّاض، النجم يوسف الخال، الإعلامي والشاعر زاهي وهبي، ضاحك الليل إيلي أيوب، المايسترو إيلي العليا، الموزّع الموسيقي بودي نعّوم، الشاعر ميشال جحا، وجورج جعجع وجان عازار.

كما سيُغنّي الفنّانون ماريو حدشيتي، أندرو أنطون، نعيم خليل، والطفل ميشال ويليام عون للراحل "أبو مجد" مجموعة من أجمل أغنياته، وسيُطلّ في مداخلات وتقارير خاصّة زوجة الموسيقار رندة بركات، إبن شقيقته عماد سليم، إبنه ملحم جونيور، وحلاّقه شوقي شليطا.

"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".