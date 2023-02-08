أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": نحن لا نخرج من جلسات انتخاب الرئيس ولا نعطّل

اعتبر نائب كتلة "الاعتدال الوطني" أحمد الخير ان " مشهد الدمار جراء الزلزال يدمي القلوب ونتضامن مع تركيا وسوريا وللعبرة علينا أن نكون متصالحين مع جميع الدول لكي يكونوا جنبنا في حال حصل في لبنان كما حصل في الدول الشقيقة".



وقال في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "التدخل الطائفي في القضاء أمر مرفوض لأن هذا الأمر لا يخدم التحقيق بانفجار المرفأ ولا البلد ونطالب بتحقيق دولي في هذا الملف".



وعن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية قال " كتلة "الاعتدال الوطني" لم تضع ورقة بيضاء يوما وشعار لبنان الجديد للدلالة على أن الاصطفافات لن توصلنا إلى أي مكان".



واضاف "نحترم سليمان فرنجية ولكن كل نائب لديه هامش متحرك داخل "الاعتدال الوطني" ومن المؤكد أننا سنضع إسمًا موحدًا يصبّ في مصلحة البلد".



وعن العلاقة مع "الحزب" أكد ان " قبة البرلمان تجمعنا مع كافة الكتل النيابية لكننا نعتقد أن "الحزب" فرض العديد من الأمور بالقوّة وهذا ما أبعدنا عنه".



وقال " نحن لا نخرج من جلسات انتخاب الرئيس ولا نعطّل وندعم الحوار ونريد الوصول إلى انتخاب رئيس، وهناك تنسيق كامل مع "اللقاء الديمقراطي" وهناك تقارب كبير بيننا حول الاستحقاق الرئاسي".

واضاف "تربطني علاقة جيدة بالقوات اللبنانية، وما يجمعنا مع القوات أكثر بكثير مما يفرقنا، ونتعاطى معهم ومع جعجع "من الند للند".



وحول امكانية الحوار مع جبران باسيل قال " لا خصومة مطلقة في السياسة ولكن باسيل يتعاطى بورقة أولويات "باسيلية" تتملكها الكيدية والطائفية".