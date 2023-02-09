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حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)

اخبار البرامج
2023-02-09 | 06:14
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حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب &quot;الضعف الجنسي&quot; (فيديو)
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حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)

تناول الإعلامي مالك مكتبي موضوع "الضعف الجنسي" مع السيدة غادة الّتي انتهى زواجها الأول بسببه.

تناول الإعلامي مالك مكتبي ليل الأربعاء موضوع "الضعف الجنسي" في برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI، الأمر الّذي تضمن مداخلة السيدة غادة.
 
وفي الحلقة، تحدثت غادة عن الضغوطات الّتي تتعرض لها الفتاة الشرقية في "ليلة العمر" أو "ليلة الدخلة" والقلق الذي شعرت به في تلك الليلة الحاسمة مع زوجها.
 
وأوضحت غادة أن علاقتها الزوجية الأولى باءت بالفشل، وذلك بسبب عدم قدرة زوجها على إتمام واجباته الجنسية بسبب الضعف الجنسي الّذي يعانيه.
 
وأخبرت غادة الإعلامي مالك مكتبي أنها حاولت كل الطرق لإثارة زوجها، مستعينةً بالملابس الفاضحة وبعض المأكولات الّتي يُقال إنها تُساعد الرجل على ممارسة واجباته الزوجية، إلا أن كلّ محاولاتها باءت بالفشل. فهل تمكنت من مساعدته على تخطي هذه المحنة في نهاية المطاف؟
 
لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا

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الإعلامي مالك مكتبي

الضعف الجنسي

السيدة غادة

ليلة العمر

ليلة الدخلة

زواج أول

واجبات زوجية

طلاق

أحمر بالخط العريض.

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