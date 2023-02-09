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أيمن يكشف بكلّ جرأة عن معاناته "الضعف الجنسي"... كيف تمكّن من تخطي الأمر؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2023-02-09 | 06:26
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أيمن يكشف بكلّ جرأة عن معاناته "الضعف الجنسي"... كيف تمكّن من تخطي الأمر؟ (فيديو)
أيمن يكشف عن معاناته "الضعف الجنسي" مع الإعلامي مالك مكتبي في حلقة "أحمر بالخط العريض"... وكيف تأقلم مع وضعه الصحي؟
"أعاني الضعف الجنسي"، هكذا كشف أيمن في حلقة "أحمر بالخط العريض" ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI، بكلّ جرأة للجميع عن مشكلة الإنجاب مع الإعلامي مالك مكتبي.
وفي التفاصيل، فقد صرّح أيمن بأنه بعد محاولات عدة، زار طبيباً مختصاً في هذا المجال والذي قال له إنه لا يستطيع أن ينجب أطفالاً، إلا أن هذا الأمر لم يوقفه عن إكمال حياته بشكلٍ طبيعي مع زوجته.
وبدورها، فقد أكّدت زوجته أمينة أنها تأقلمت مع فكرة عدم قدرة زوجها على الإنجاب ولا تعنيها العلاقة الجنسية. وبالتالي، فتتمتع الآن باكتفاءٍ ذاتي، مُستبدلةً فراغ العلاقة الجنسية بشعور الأمومة وذلك بعد أن قررت وزوجها تربية ابنة أخيه.
وأطلت ابنة أخ أيمن في الحلقة، فماذا قالت عن وجود والدتين ووالدين في حياتها؟
ل
مشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا
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أحمر بالخط العريض
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مشكلة إنجاب.
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