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بعد تحذيرين سابقين من خطر الزلازل على لبنان... "أحمر بالخط العريض" يرفع الصوت من جديد
اخبار البرامج
2023-02-09 | 09:06
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بعد تحذيرين سابقين من خطر الزلازل على لبنان... "أحمر بالخط العريض" يرفع الصوت من جديد
صرخة عمرها ١٤ سنة في حلقة سابقة من برنامج أحمر بالخط العريض: لبنان في خطر
رفع برنامج "أحمر بالخط العريض" الصوت من جديد عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا وأدّى إلى وفاة آلاف المواطنين وجرح مئات الآلاف.
وقد عرض الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع مقتطفات من حلقتين سابقتين للبرنامج تمّ عرضهما عامَي 2009 و2010 واستذكر نداء الاستغاثة الذي أطلقه مع علماء جيولوجيين وبيئيين ومسؤولين في الدفاع المدني للتصدّي للآثار المدمّرة للزلازل التي قد تضرب لبنان، بخاصّةٍ أنّ بلدنا يقع على صفائح تكتونية قد تتحرّك في أي وقت.
واليوم، بعد 14 سنة من عرض الحلقتين السابقتين، وعقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، عاد عجز الدولة في هذا المجال إلى الواجهة، وتم تسليط الضوء على أنّ نسبة 95 بالمئة من الأبنية لا تزال غير مجهّزة وأنّ الحماية المدنية لا تسندها أي موارد مالية لاتخاذ الاجراءات الضرورية في ظلّ غياب الدولة.
لمشاهدة الحلقة الكاملة من أحمر بالخط العريض، اضغطوا
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