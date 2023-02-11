أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي عمل في تركيا وليم خطار للـLBCI: تعرّضنا أثناء أعمال الانقاذ لأكثر من 10 هزّات كبيرة

كشف أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي عمل في تركيا وليم خطار ان "الفريق تعرّض لأكثر من 10 هزّات كبيرة عندما كان يقوم بأعمال الانقاذ في تركيا، وكانت كلّ الهزّة بقوّة 5 درجات على مقياس رختر، وفي كلّ مرة كنّا نُخلي المكان".وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على شاشة الـLBCI "قمنا بمهمّتنا في تركيا بشكل جيّد جدًا ولم نقصّر في اعمال الانقاذ، والفريق الذي عمِل في سوريا أيضًا أنجز مهمّته بشكل جيّد".