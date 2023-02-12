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رئيس فريق الاغاثة الذي توجّه الى تركيا فايز شقيّة للـLBCI: الفريق اللبناني أول من وصل الى تركيا للمساعدة
اخبار البرامج
2023-02-12 | 03:05
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رئيس فريق الاغاثة الذي توجّه الى تركيا فايز شقيّة للـLBCI: الفريق اللبناني أول من وصل الى تركيا للمساعدة
أعلن رئيس مركز البقاع الاقليمي في الدفاع المدني فايز شقيّة ورئيس فريق الاغاثة الذي توجّه الى تركيا علي صفي الدين ان "الفريق اللبناني أول من وصل الى تركيا للمساعدة، وتحديدًا الى اضنة".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان " المعاناة كانت كبيرة، وحتى لم نجد مكانا لكي نرتاح فيه الا الأرض".
واضاف " الفريق اللبناني أعطى التعليمات اللازمة للفرق المسعفة والتي تعمل على الاغاثة في تركيا قبيل مغادرته الى لبنان".
وشكر الدولة اللبنانية على الفرصة التي قدّمتها للفريق، باختباره تجربة مماثلة.
وشدد على أهمية أن يتم ارشاد اللبنانيين من أجل الجهوزية في كل الاوقات، وتعليمهم كيفية التصرف في حال حدوث اي زلزال.
وتوجّه بنداء لكل متموّل لتأمين المعدات اللازمة للدفاع المدني.
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