كتّانة للـLBCI: مواكب لبنانية ذاهبة اليوم الى سوريا لايصال هبات ايطالية

أعلن الامين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتّانة ان "الفرق اللبنانية كانت على جهوزية وكان لديها خبرة في التعاطي بسبب التجارب التي حصلت في لبنان، وعلى الرغم من ذلك قمنا بتحديد نقاط القوّة والضعف بعد عمليات الاغاثة".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" للـLBCI "عندما نصل الى البلد، هم يوجهوننا الى المواقع التي يجب ان نتوجه اليها، وعلينا ان نسير بحسب قوانيهم ودستورهم، بالرغم من اننا اردنا التواجد في أماكن الضحايا اللبنانيين، ولكن رغم ذلك حاولنا التواصل لذلك".



وكشف ان "اليوم هناك مواكب لبنانية لدينا ذاهبة لسوريا لايصال هبات ايطالية".



وأكد ان الصليب الاحمر اللبناني "يعمل على تجهيزات أكبر وخطط احترازية لسنوات مقبلة."



واعتبر ان السفير اللبناني في تركيا غسان المعلم هو أكثر من تابع وتواصل معنا.



وأكد أن "الهلال الاحمر التركي هو من طلب الاغاثة من لبنان، وعملنا على ارسال فريق، ولكننا أبقَينا عددًا منقذًا في لبنان في حال حصل اي شيء".



وقال "نقوم بممرٍ آمن من لبنان الى سوريا من اجل ارسال الهبات الى الهلال الاحمر السوري".



وشدّد على ان أهمية أن يُحضّر كل شخص نفسه، وأن يكشف على المبنى الذي يقطنه، من أجل سلامته وسلامة أفراد عائلته.