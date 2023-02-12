علي صفي الدين للـLBCI: سأعود الى سوريا للاطمئنان على من أنقذت

كشف رئيس مركز صور في الدفاع المدني ورئيس فريق الاغاثة الذي توجّه الى سوريا علي صفي الدين ان "عام 2006 استشهدت ابنته وقد انتشل جثّتها، فيما قام بانقاظ اشخاص في انفجار 4 آب وفي زلزال سوريا".واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ان مشاهد الدمار كانت هائلة في سوريا.وقال "العملية التي قمنا بها في سوريا كانت فخر لنا، وشهادة على صدورنا، وكانت مميزة، ونحن الى جانب اهلنا في سوريا".واضاف "سأعود الى سوريا للاطمئنان على من أنقذت".